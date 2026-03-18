カシオ計算機が、同社電卓の最上位モデル「S100」シリーズに日本の伝統工芸である漆塗りを施した特別モデル『S100X-JC1-U』を4月9日に発売することを発表した。世界限定650台の生産で、価格は99,000円（税込）。 【画像あり】職人が仕上げた漆塗りが分かる商品外観 本製品は、フラッグシップ電卓「S100X」をベースに、老舗越前漆器メーカー・山久漆工の熟練塗師が一台ずつ手作業で漆の塗装を施した