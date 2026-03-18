三陽商会が続伸している。この日、英ロンドンに本拠を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズが、２月末時点で同社株式を議決権割合で１１．５５％所有し、新たに筆頭株主となったことを確認したと発表しており、手掛かり材料視されている。なお、アセット・バリュー社が１７日の取引終了後に関東財務局に提出した変更報告書によると保有割合は１２．０５％となり、保有目的は「純投資及び持続的