午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４８０、値下がり銘柄数は９０、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に海運、石油・石炭、電気・ガス、卸売、非鉄金属、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS