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デンバー・ナゲッツ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月18日（水）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 124 - 96 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデン