韓国で話題となった傑作映画『oasis』、ついに舞台化！ 本作は、2002年公開の名作映画『oasis』を原作とする舞台化作品です。純粋な愛でありながらも、世間の理解を得ることができない二人の恋の行方を描いた物語。 原作映画は、韓国MBC映画賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本・脚色賞、主演男優賞、主演女優賞、新人女優賞を受賞したほか、同年開催の第59回ヴェネツィア国際映画祭において、監督賞、新人演技賞、国際批評家協会賞