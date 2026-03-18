EPEIOS JAPANは3月17日〜5月13日の期間、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」による、新型コーヒースケールのクラウドファンディングを、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて実施している。5月から順次発送を予定する。●世界一のバリスタが監修今回、クラウドファンディングが開始された新型コーヒースケールは、第15代ワールドバリスタチャンピオンシップで優勝した井崎英典氏が監修を担当し、ハ