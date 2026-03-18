【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が、3月18日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてエリア開業5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のアニバーサリーセレモニーに登場。マリオとルイージ、ピーチ姫やヨッシー、キノピオ、そして特別招待ゲストとともに、5周年を超元気にお祝いした。 ■なにわ男子全員で“マリオポー