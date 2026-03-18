King ＆ Prince公式Xで、永瀬と吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の完成披露試写会オフショットが公開された。 【写真】永瀬廉が黒髪にブルーの羽織袴でキリリとほほ笑む『鬼の花嫁』オフショット①② ■伊藤健太郎の隣でピースする永瀬のツーショットも公開 公開されたオフショットで、永瀬は長めの黒い前髪を分けたヘアスタイルで青色の羽織をまとい、左右の手のひらを縦に連ね