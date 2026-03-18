18日14時現在の日経平均株価は前日比1454.45円（2.71％）高の5万5154.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1480、値下がりは90、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を375.70円押し上げている。次いでＳＢＧ が166.86円、東エレク が126.35円、ファストリ が83.43円、信越化 が45.29円と続く。 マイナス寄与度は