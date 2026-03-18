お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんと、コロコロチキチキペッパーズのナダルがレギュラー出演するテレビ朝日系『クロナダル』（毎週火曜深1：58）。17日深夜の放送では、次週の最終回を前に、原点回帰として“最強メンタル”の2人がお悩みに答える企画を実施。しかし実際は、クロちゃんへのドッキリ企画で、スタッフが考えた共感しそうな悩みを通して“良さ”を引き出す狙いがあった。クロちゃんの本音と涙が飛び出す展