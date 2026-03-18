家庭向けの電気料金が、大手電力会社10社全てで4月使用分は値上がりする見通しです。政府は、暖房の使用が増える1月から期間限定で補助金を復活させていて、3月の補助額は、1.5円を支給しています。しかし、補助金は、3月で打ち切りとなる予定であることから、4月使用分の電気料金は値上がりする見通しです。例えば東京電力の場合、標準的な使用量の家庭で406円値上がりして8725円となる見通しです。中東情勢が緊迫する中、火力発