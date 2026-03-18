俳優でモデルの杏のフランスと日本のリアルタイムな二拠点生活が描かれた待望のエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社刊）が18日発売された。【写真】海外で色々経験！カバーがカワイイ杏の旅のエッセイ本36歳で海外移住を決めた杏。子ども3人と犬を連れて、行先は最先端の流行と伝統が詰まった宝箱のような大好きな街パリへ。しかし、到着して気が緩んだその日から、“ポンコツ”に。子どもたちの自転車の特訓、LAへ飛