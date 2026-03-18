俳優の風間俊介が18日、東京・CREVIABASETokyo（豊洲）で、「ピクサーの世界展」（20日〜10月12日）先行内覧会に出席した。ピクサーの作品の世界を圧倒的なスケールとクオリティーで再現した没入型体験イベント。風間はディズニー＆ピクサーの大ファンで、スペシャルサポーターに就任。同イベントがブラジルで開催されているときに、SNSに「あまりに素晴らし過ぎて、これを見にブラジルに行きたくなる。誰か、日本に来る予