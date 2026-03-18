第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが初優勝で全日程を終了。侍ジャパンの大谷翔平選手（31）が指名打者部門で2大会連続のベストナイン選出を果たした。打者専念で2度目のWBCに臨んだ大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦で先制のグランドスラムを放ち、翌7日の韓国戦でも同点ソロ。準々決勝のベネズエラ戦でも1回裏の第1打席で同点ソロを叩き込むなど、5試合で打率.462、大会最多タイの3本塁打、同最多のO