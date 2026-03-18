【タイムテイカーズ（Time Takers） 】 配信時期未定 NCSOFTは、Mistil Gamesが開発中のPC用タイムサバイバルシューター「タイムテイカーズ（Time Takers）」において、初回となるクローズドβテスト（以下、「CBT」）を実施した。同作は2025年8月の「gamescom Opening Night Live 2025」にて発表されたチームベース・サバイバルシュータ