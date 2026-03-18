【ぽこ あ ポケモン：更新データ（Ver.1.0.2）】 3月18日 配信開始 ポケモンは3月18日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、更新データ（Ver.1.0.2）の配信を開始した。 今回のアップデートでは、「パサパサこうやの街」でのおねがいごと「いわくだきで岩を壊そう！」にて、エビワラー近くのひび割れたブロックの