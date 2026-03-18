2人組人気バンド・DREAMS COME TRUEの中村正人さんが、2026年3月17日に自身のXアカウントが「凍結」されてしまったと報告した。「『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げ」DREAMS COME TRUEは3月18日に9年ぶりとなるニューアルバム「THE BLACK ○ ALBUM」を発売した。中村さんは17日にDREAMS COME TRUEのスタッフ公式Xで「中村正人です」と名乗り、「私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と報告した。アルバム