WBC決勝・米国はベネズエラに敗れ準優勝第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。主将を務めたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は4打数無安打3三振と結果が出ず。試合後は「悔しさでいっぱいで