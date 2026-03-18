春物をお得にGETしたいなら、早々に値下げされている【GU（ジーユー）】をチェックして。スウェットライクな生地で作られているカーディガンや、一点投入するだけで華やぐプリーツスカートなど、1,990円で購入できる注目のアイテムをご紹介します。いずれも合わせやすく、春の即戦力になりそう！ サッと羽織ってこなれる！ 今すぐ使える春っぽカーデ 【GU】「スウェットライクニット