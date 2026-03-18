JR四国提供 JR四国が、デビュー10周年を迎えるおもてなしキャラクター「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」の限定グッズの販売や記念イベントを予定しています。 2026年４月19日、高松駅前広場で開催する「shikoku meguru春の収穫祭」で、ピクニックに最適な弁当箱、保冷バッグ、クリアボトルなどがセットになった10周年記念グッズを100セット限定、7500円で販売します。 高松市の老舗蒲鉾店「熊野かまぼこ