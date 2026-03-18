出版の予定もないまま12万字を書き上げ、自ら出版社に企画を売り込んだ。『企業法務1年目の教科書』シリーズは法律書として異例のベストセラーとなり、既に第15刷を重ねる。50近くの事務所や企業に落とされた就活の挫折を原点に、「つまずいた人を見捨てられない」と語る幅野直人氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 情報発信部門賞、主催：弁護士ドットコム）の思いを聞いた。●自ら売り込んだ「教科書」が大ヒット書きたいという衝