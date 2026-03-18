先端技術の法律問題からAI時代のキャリア論まで、幅広い分野で情報発信を続ける松尾剛行氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 情報発信部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、発信の原動力と未来展望を聞いた。●移動中にスマホで書籍を執筆テクノロジーの法律問題を中心に、最新テーマの書籍を出版し続ける松尾剛行氏。これを可能としているのは、情報のインプットとアウトプットの高速サイクルだ。気になる情報はメモや資料を一元管理