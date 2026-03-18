メジャーを代表するヒットメーカーが勝負強さを発揮した。【もっと読む】ライバル国が見た侍Jの敗因3年連続ナ・リーグ首位打者でベネズエラの主砲であるルイス・アラエス（28）が日本時間17日、イタリアとの準決勝（マイアミ）の七回、ダメ押しの中前適時打を放ち、同国を初の決勝進出に導いた。アラエスは、ここまで6試合で23打数8安打の打率.348、2本塁打、10打点と打線を牽引。昨季終了後、パドレスからFAとなり、同一リ