ＷＢＣはベネズエラの優勝で幕を閉じ、大会公式発表によると、侍ジャパンの中村悠平捕手が２選手と並んで“首位打者”に輝いた。中村は今大会で３試合に出場し、３打数２安打で打率６割６分７厘。イタリアのマストロブオニは２試合で３打数２安打、ティールは２試合で６打数４安打で、同打率で首位打者に。ＮＰＢでは「チーム試合数×３．１」で算出される規定打席の概念はＷＢＣにはないようで、打率ランクのトップタイに記さ