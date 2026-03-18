◇プロ野球 オープン戦 ロッテ-阪神(18日、ZOZOマリン)阪神の森下翔太選手がチーム合流後第1号ホームランを放ちました。日本代表・侍ジャパンの一員としてWBC(ワールドベースボールクラシック)を戦っていた森下選手。帰国後オープン戦2試合目となったこの日の第2打席、ロッテ先発・木村優人投手の初球、低めのカーブをすくい上げると、高々と舞い上がった打球はレフトスタンドへ。オープン戦第1号2ランとなりました。WBC準々決勝・