ABCラジオは18日、「春の番組改編」を発表した。『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』水曜パートナーに織田信成が決定したほか、さまざまな芸人が出演する『がっちゃんこ』がセカンドシーズンに突入する。【動画】新パートナーとしての意気込みを語る織田信成■新パートナー決定『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』（毎週月〜木曜前9：00〜12：00）の水曜パートナーに織田が決定