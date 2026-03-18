モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。超オキニの水着風コスチューム姿を披露した。「3/21still撮影会満枠ありがとうございます2025コスチュームめちゃくちゃお気に入りだったので沢山撮ってください！」とつづり、チーム「WedsSportRacing」の2025年コスチューム姿の写真をアップ。「オフ会はまだ少し枠があるので申し込みお待ちしてます撮影会の参加