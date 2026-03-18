中道改革連合にすぐには合流せず、立憲民主党に残る参院議員と自治体議員。このたび立憲の2026年度の活動方針原案が判明し、中道への合流の是非について、「2027年6月をめどに結論を得る」と明記していることがわかった。 27年の6月といえば、ちょうど27年春の統一地方選が終わった直後の時期で、28年夏の参院選まで1年ほどというタイミングとなる。 つまり、自治体議員は統一地方選で従来通り立憲の候補として戦い、その結果を