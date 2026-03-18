味の素大阪支社は「ラブベジの日」の1日、アル・プラザ守山（滋賀県守山市）でイベントを行った。お米300gの量を図って当てるクイズや野菜をスタンプにしたポスター制作など、野菜とコメを連動させた企画を実施。週末の買い物に訪れた親子連れなどでにぎわった。会場ではわさび菜やトマトといった滋賀産の旬野菜を紹介したり、味の素の春野菜を使ったレシピカードを配ったりした。今回は味の素と滋賀県、平和堂が連携し進める