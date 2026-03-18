フジッコは黒大豆ポリフェノールを関与成分とした機能性表示食品について、3つの届出が消費者庁に受理されたと発表した。今回届け出たのは睡眠の質（起床時の眠気や寝つきの改善、すっきりとした目覚めの向上）、手の表面温度低下の軽減など。黒大豆ポリフェノールに関してはこれまで、一過性の疲労感と日中の一時的な眠気を軽減する機能の届出が受理されている。同社は黒大豆の種皮から、黒大豆ポリフェノールを58％以上含