伯方塩業は約5年ぶりとなる市販用の新商品「伯方の塩 さらりんちょ」を発売した。小容量ニーズに対応したハンディボトルに入り、片手で開閉できるためフライパンを持ちながらでも使いやすい。調理や卓上のほか、“スぺパ”の高さを生かしアウトドアや防災利用も見据える。商品名は「サラサラした食感と、さらりと使える新しい価値を提供したいというメッセージを込めた」と同社。「『伯方の塩』のまじめなイメージとは対照的に