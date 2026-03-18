まさかここまでパフォーマンスレベルが上がると予想できただろうか。14日に行われたプレミアリーグ第30節のアストン・ヴィラ戦で先制点を決めたマンチェスター・ユナイテッドMFカゼミロは、これが今季リーグ戦7ゴール目だった。一昨季と昨季は1ゴールずつだったため、この得点数増加は非常に興味深い。特に昨季のカゼミロは動きにキレがないと指摘されることもあり、レアル・マドリードで活躍していた頃とは別人だった。昨季限りで