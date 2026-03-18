2026W杯グループステージ初戦で日本代表はオランダ代表と対戦する。グループステージでは初戦が大きなカギを握ることになり、ここで勝つか負けるかで状況は大きく変わる。ただ、オランダ側も初戦には自信を示している。今回オランダ『Voetbal Primeur』は過去のW杯初戦を振り返っているが、実はオランダがW杯初戦で負けたのは1938年大会が最後なのだ。この時はチェコスロバキアに0-3で敗れている。それ以降は負けがなく、最低でも