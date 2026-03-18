現在プレミアリーグ首位を走るアーセナルについては、得点部分をセットプレイに依存しすぎではないかといった批判の声もある。安定しているものの、エンタメ性に欠けるとの指摘だ。世界中が熱狂するプレイスタイルとは言えないかもしれないが、それでもミケル・アルテタ率いる今のアーセナルは強い。何より勝ち切る強さを身につけていて、クラブのレジェンドであるティエリ・アンリ氏も数年前までの悪癖が消えてきたと現チームを称