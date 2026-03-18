17日に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦2ndレグでマンチェスター・シティと対戦したレアル・マドリードは、このゲームでも中盤でクラブのアカデミー出身者である18歳MFチアゴ・ピタルチを先発起用した。今季途中よりシャビ・アロンソに代わってチームを指揮するアルバロ・アルベロアは、レアルのアカデミーで指導者として経験を積んできた人物だ。そのためアカデミー出身者のことをよく理解しており、積極的にチ