ミランの10番を背負うFWラファエル・レオンは特別な才能の持ち主ではあるが、ポテンシャルをフルに発揮できていないところがあった。それはメンタル面も影響しているのかもしれない。ミランは15日にセリエA第29節でラツィオと対戦し、0-1で敗れた。先発したレオンは68分に交代を命じられたが、これに納得できなかったのか、なかなかピッチを出ようとしなかった。最後はGKマイク・メニャンら仲間に押し出されるような格好で退いたが