昨夏に6000万ユーロもの移籍金でライプツィヒからトッテナムに加わったものの、ここまでリーグ戦では1ゴール4アシスト、チャンピオンズリーグでは1ゴール1アシストに留まっているオランダ代表MFシャビ・シモンズ。トッテナムが混乱しているとはいえ、6000万ユーロの移籍金から考えればこの成績は納得のいくものではないだろう。チームの混乱はシモンズにとって不運な要素であり、今季のトッテナムはトーマス・フランク体制が上手く