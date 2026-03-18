辻凪子が主演を務める連続ドラマ『ネタジョ』が、4月30日よりMBSドラマフィル枠で放送されることが決定した。 参考：“朝ドラ常連”辻凪子、『おむすび』でなぜ“協調性ゼロの変人”役？制作陣の狙いを読み解く 本作は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。 漫才の構造や手法にまで踏み込んで分析する熱狂的なファン、通称「ネタジョ」である主人公・