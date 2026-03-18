リーグ1のマルセイユに所属するメイソン・グリーンウッドに移籍の可能性が浮上している。『Daily mail』によると、マルセイユは財政上の問題から来季のCL出場権を獲得できなかった場合、今季リーグ戦で15ゴール挙げているグリーンウッドの売却を迫られる可能性があるという。リーグ1のCL権はリーグ3位まで与えられ、現在マルセイユは3位につけているものの、4位リヨンとの勝ち点差はわずか2ポイントと1試合で逆転される可能性があ