UEFAチャンピオンズリーグ決勝ラウンド16で、レアル・マドリードはマンチェスター・シティと対戦。レアルは2戦合計5-1でシティを下し、ベスト8へ駒を進めた。毎年のように対戦している印象があるレアルとシティ。2020年以降、2021年を除いて6回目の対戦となっているため、そのような印象を抱くのは当然だ。この対戦カードは試合数ベースで17試合を数えるが、これはレアルvsユヴェントスと並んで2番目に多い対戦となっており、もっ