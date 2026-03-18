NTTドコモ、KDDIと沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイルの各社は、大規模な災害や通信障害時に他社のネットワークへ接続できる「JAPANローミング」を4月1日に開始する。 同サービスは、非常時の通信の代替手段として提供されるもの。自身の契約する通信事業者のサービスが利用できなくなった場合、他社の4G LTE回線に一時的に接続して一部の通信が利用できるようになる。提供方式は、