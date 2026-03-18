人気レースクイーンの霧島聖子（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“見返り美人図”ショットを公開した。「振袖は紺色メインでピンク＆紫の配色が入った大人っぽい柄を選びました@rentalkimonookamotoさんでレンタルしたんだけどスタッフの皆さん優しくて特に担当してくれた着付け師さんとヘアやってくれた方のホスピタリティ素晴らしかった」などとつづり、振袖姿で振り返っているショットなどをアップ。