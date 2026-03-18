女優の吉川愛が１８日、東京・練馬区のワーナーブラザーススタジオツアー東京で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」（９月６日まで）のオープニングセレモニーに桜田ひよりとともに登場した。映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開２５周年を記念したイベントで、名シーンを再現した展示や演出を通して、物語の世界を体感できる。アンバサダーを務める吉川はスリザリンをイメージした緑の制服姿で登場し、「生