人気レースクイーンの央川かこ（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。白＆オレンジのミニスカコス姿を披露し、今季のスーパーGTの所属チームを報告した。「2026年シーズンもSUPERGT500クラス【TGRTEAMauTOM'S】を応援するauレースアンバサダーとして活動させて頂きます」と報告。白＆オレンジの同チームのミニスカコスチューム姿の写真をアップし「誰もが認めるチャンピオンチームのレースクイーンとして、7