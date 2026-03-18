女優の桜田ひよりが１８日、東京・練馬区のワーナーブラザーススタジオツアーで開催中の「ホグワーツからの招待状」（９月６日まで）のオープニングセレモニーに吉川愛と登場した。映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開２５周年を記念した特別企画で、名シーンを再現した展示や演出を通して、物語の世界を体感できるイベント。桜田はレイブンクローをイメージした水色の制服姿で登場した。現在２３歳の桜田は、「賢