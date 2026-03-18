元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。元阪神の糸井嘉男氏（44）との2ショットを公開した。Netflixの「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」のナビゲーターを務めた杉谷氏は「WBCもいよいよクライマックス残すは決勝戦のみ。Netflixフィールドレポーターの“超人”と現地合流」と明かし、同大会を盛り上げるメンバーとしてフィールドリポーターを務めた糸井氏と試合が行われたロー