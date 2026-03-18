「オープン戦、ロッテ−阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・森下翔太外野手（２５）がオープン戦１号２ランを放った。三回に中野の適時打で先制し、なおも２死二塁。木村の初球カーブを捉えた。高々と舞い上がった打球は虎党で埋まる左翼席へと吸い込まれた。侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた森下。この日優勝を決めたベネズエラと戦った準々決勝では、一時逆転の３ランを放っていた。帰国翌日の