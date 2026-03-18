◆オープン戦ロッテ―阪神（１８日・ＺＯＺＯ）阪神・森下翔太外野手が、オープン戦１号２ランを放った。０―０の３回。２死二塁から中野が左中間を破る先制の適時二塁打を放つと、森下は木村の１１７キロ変化球をフルスイング。打球は左翼席に飛び込込んだ。１４日（日本時間１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で、一時勝ち越し３ランを放った阪神が誇る若き大砲。米マイアミで描いたアーチをほうふつとさせるような