◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）米国がベネズエラに最少得点差で敗れ、2017年の第4回大会以来となる2大会ぶりの世界一はならなかった。一時は同点となる2点本塁打を放ったブライス・ハーパー内野手（33）は相手を称えた。試合終盤に実力を見せつけた。0―2の8回2死一塁、ベネズエラ5番手・マチャドの低めチェンジアップを完璧に捉え、今大会1号本塁打をバックスクリーンへと運