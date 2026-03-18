テレビ朝日系「キョコロヒー」が１６日に放送され、ヒコロヒー、元日向坂４６の齊藤京子がＭＣを務めた。この日のテーマは「卒業後診断」。アイドルグループを卒業した人物の今後を占う。２０２４年に日向坂４６を卒業した濱岸ひよりをゲストに迎えた。今後の芸能界について相談した濱岸は、ヒコロヒーを筆頭にガチ回答が寄せられたことに「結構、本気の相談なんだー？って思いました」と述懐。ヒコロヒーは「『本気なんだー